توقعات حالة الطقس المتوقعة في المملكة بعد هطول الأمطار: تنبيه هام من الأرصاد

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - “تنبيه هام من الأرصاد” حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الساعات القادمة بعد هطول الأمطار هي أكثر ما يشغل العديد من المواطنين والذين يهتمون بالبحث والتعرف عليها، شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة العديد من التغيرات في حالة الطقس بها وهو الأمر الذي دعا الكثيرين إلى البحث المستمر حول كافة التطورات والتوقعات الطقسية المختلفة وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على أهم التوقعات في حالة الطقس بالمملكة خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس المتوقعة في المملكة

في ظل التغيرات المناخية المختلفة والأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة فقد أعلن المركز الوطني للأرصاد عن العديد من الإجراءات الواجب اتباعها لجميع المواطنين السعوديين من أجل التجنب لكافة المخاطر الناتجة عن كافة التغيرات المناخية الملحوظة والمستمرة في المناطق المختلفة مثل مكة المكرمة وجازان والرياض والمدينة المنورة وغيرها الكثير.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين المقيمين في منطقة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمه أنه يشهد الطقس الخاص بها الأمطار الخفيفة وبعض الرياح التي يمكن أن يكون لها التأثير الكبير والواضح على رؤية الطرق.

التوقعات الطقسية في المملكة العربية السعودية

في صدد تعرفنا على المناطق المتنوعة والتي حذر لها المركز الوطني للأرصاد من وجود التغيرات الطقسية بها فقد أوضحت أيضًا هيئة الأرصاد أنه من المتوقع هبوب الرياح القوية على أرض تبوك بالإضافة إلى الكثير من الأعاصير المؤثرة على رؤية الطرق بها.

وقد أوضحت الهيئة أن هذه الرياح القوية يمكن أن تمتد إلى أرض البدع وحقل ومنطقة الوجه إلى جانب منطقة أملج والتي يكون من المتوقع لها الاستمرار حتى الساعة الخامسة عصرًا يوم الخميس 14 من الشهر الجاري.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربي السعودية عن التوقعات المختلفة والخاصة بالمناطق السعودية المختلفة لجميع المواطنين السعوديين من أجل الحرص لديهم والوقاية من المخاطر المتوقعة في البلاد.