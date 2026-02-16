الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - “بدون وسيط” سيارات حديثة اوتوماتيك ممشاها قليل بحد أقصى 10,000 ريال سعودي: لا تفوت الفرصة

بحد أقصى 10,000 ريال سعودي سيارات حديثة اوتوماتيك ممشاها قليل من البائع بدون وسيط نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالاطلاع على السيارات المستعملة استعمال نظيف التي يمكن الحصول عليها بأسعار في متناول اليد.

سيارات حديثة اوتوماتيك ممشاها قليل من البائع

من الجدير بالذكر أن هناك الكثير من السيارات المستعملة التي يتم عرضها للبيع في المملكة العربية السعودية بسعر لا يزيد عن 10,000 ريال سعودي من مختلف ماركات السيارات ونتعرف من خلال ما يلي على أفضلها:

1- سيارة تويوتا كورولا موديل 2006

يتوفر في المملكة العربية السعودية في منطقة أخري مدينة الخفجي للبيع سيارة تويوتا كورولا من موديل 2006، وهي استعمال نظيف وتتمتع بمواصفات خليجية.

مطلوب في السيارة مبلغ 7,000 آلاف ريال سعودي، ومن المتاح الحصول على السيارة كاش أو اقساط بتكلفة قليلة، وتم تسجيل عداد الممشى للسيارة ممشي 296 ألف كيلومتر وهو قابل للزيادة، كما أنها تتوفر باللون الفضي اللامع من الخارج، أما من الداخل باللون البيچ والسيارة باللون الاصلي وحالتها ممتازة من دون حوادث.

2- سيارة كيا كارينز 2003

تم عرض سيارة كيا كارينز صنع سنة 2003 للبيع وهي سيارة استعمال نظيف وتتمتع بحالة جيدة للغاية، وتم إعادة أعيد دهنها بشكل جزئي، من أجل المعاينة والفحص.

من الجدير بالذكر أن السيارة متوفرة في حي الخضرية مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بمواصفات خليجية، مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ويوجد بالسيارة عيوب بسيطة في البودي، ومن الممكن الحصول على السيارة بسعر 8,000 ريال سعودي كاش فقط، للجادين يمكن التواصل مع صاحب السيارة على الوات ساب من أجل معرفة معلومات أكثر على الرقم (0580484435).

أصبحت السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية هي الأكثر رواجاً في سوق المبيعات السعودي للسيارات، ولذلك يرغب العديد من المواطنين بالتعرف عليها بشكل مفصل.