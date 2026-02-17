الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - رابط حجز تذاكر قطار سار sar.com.sa وطريقة حجز التذاكر والتي أعلنت عنه شركة الخطوط السعودية سار في الفترة الأخيرة، حيث يمكن ذلك الرابط المواطنين والمقيمين حجز تذاكر قطار سار في مختلف المحطات بشكل إلكتروني تماماً دون الحاجة إلى الذهاب إلى محطة القطار والانتظار، إلى جانب إمكانية تسديد سعر التذكرة إلكترونياً بطرق عديدة، ويكون الهدف من ذلك الرابط تسهيل عملية حجز التذاكر والتعامل مع القطارات والتنقل داخل المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر.

يمكن رابط حجز تذاكر قطار سار sar.com.sa جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من حجز تذكرة قطار سار بشكل إلكتروني تماماً بحيث يمكن للمواطن الدخول عبر الرابط sar.com.sa وكتابة جميع البيانات والتفاصيل المرتبطة بالرحلة التي يرغب في حجز التذكرة لها

وتتمثل تلك البيانات في نوع الرحلة وعدد المسافرين ووجهة المغادرة والوصول وغيرها من البيانات المهمة، إلى جانب ضرورة ملئ المواطن بيانات طريقة الدفع التي حددها حتى يتمكن من استكمال عملية الحجز.

طريقة حجز تذاكر قطار سار

يمكن لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حجز تذكرة قطار سار بشكل إلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الخطوط الحديدية السعودية.

اضغط على خانة احجز تذكرتك.

حدد مسار الرحلة سواء مسار واحد أو ذهاب وعودة.

ادخل محطة المغادرة والوصول.

أكتب جميع بيانات الرحلة، والتي تتمثل في الآتي:

تاريخ الرحلة.

عدد المسافرين.

انتقل إلى خانة تحديد الرحلة.

حدد موعد الرحلة الملائمة من الخيارات المتاحة.

انتقل إلى خانة رحلة العودة وحدد الموعد الملائم لك.

اضغط على خانة متابعة.

وافق على ربط الموقع بتطبيق توكلنا.

أكتب بيانات المسافرين المطلوبة منك، والتي تتمثل في الأتي:

نوع المستند.

رقم المستند.

تاريخ الميلاد.

اللقب.

الاسم بالكامل.

الجنسية.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف.

اضغط على متابعة.

حدد المقعد المناسب لك عبر الموقع.

اضغط على متابعة.

حدد طريقة الدفع الملائمة لك.

أكتب بيانات طريقة الدفع.

اضغط على دفع.

سوف يتم إرسال بيانات التذكرة على البريد الإلكتروني الخاص بك.

الفرق بين درجات السفر في قطار سار

وبعد التعرف على رابط حجز تذاكر قطار سار sar.com.sa وطريقة حجز التذاكر سوف نوضح الفرق بين درجات السفر في قطار سار حيث يشمل قطار سار على ثلاث درجات أساسية لكل درجة مميزات خاصة بها، ويكون من الضروري التعرف على تلك الدرجات قبل حجز رحلتك حتى تتمكن من تحديد الدرجة الملائمة لك، ويمكن عرض تلك الدرجات على النحو التالي:

درجة رجال الأعمال

والتي يتوفر فيها خدمة تقديم الطعام والمشروبات المميزة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة الواي فاي بشكل مجاني تماماً والاسترخاء على المقاعد المريحة.

الدرجة الخاصة

وتتسم تلك الدرجة بأنها تشتمل على غرف نوم مجهزة بأحدث الأثاث والتكنولوجيا، إلى الخدمات الفندقية التي يمكنك الحصول عليها طوال الرحلة، مع الجدير بالذكر أن تلك أن الدرجة تتواجد في قطار الرياض الجوف المجمعة فقط.

الدرجة الاقتصادية

وتتسم تلك الدرجة بأنها مناسبة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية نظراً لأن أسعارها ملائمة للجميع، إلى جانب أن المقصورات التي تشمل عيلها تتسم بالخصوبة بحيث يرتاح المسافر فيها ويكون له مقابس كهرباء ووصلات شحن خاصة به يمكنه استعمالها طوال الرحلة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا عن رابط حجز تذاكر قطار سار sar.com.sa وطريقة حجز التذاكر والذي عرضنا فيه الرابط الذي يمكنك من حجز تذكرة في قطار سار وطريقة حجز التذكرة بشكل إلكتروني، إلى جانب عرض الفرق بين درجات السفر في قطار سار.