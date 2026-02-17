الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - بالخطوات كيفية التقديم على منحة دعم الإيجار وشروطها بالمملكة

تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من المنح والمساعدات من أجل كافة أفراد المجتمع بالتحديد من يواجهون عجز في سد الإيجار السكني وهو ما نتج عنه مبادرة من الضمان الاجتماعي المطور لدعمهم، مع العديد من الشروط الضرورية.

بالخطوات كيفية التقديم على منحة دعم الإيجار وشروطها بالمملكة

بالخطوات كيفية التقديم على منحة دعم الإيجار وشروطها بالمملكة

وقد أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي عن خطوات التقديم على الدعم للايجار على النحو التالي:

في البداية يتعين عليك تسجيل الدخول في بوابة سكنى، ثم من بعدها يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خدمات المستشار العقارية وتحديد دعم الإيجار ومنها هناك عروض باقات دعم مختلفة اختار منها ما يناسبك.

شروط الحصول على منحة دعم الإيجار

ومن أجل الحصول على الدعم لابد من توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن المقيمين في أراضي المملكة، والعمر يكون أكبر من الثامنة عشرة

مع ضرورة تقديم كل المستندات الضرورية التي يتم م خلالها إثبات أهلية المتقدمين للحصول على دعم الإيجارات مع الالتزام بجميع القوانين المتعلقة بالدعم.

كذلك يجب تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدمين إلكترونيًا، مع إحضار صورة عن بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية وبقية الأوراق الشخصية الضرورية.

شروط العقار المؤهل للدعم

كما أن هناك مجموعة من الشروط الضرورية بالنسبة إلى العقار المؤهل للحصول على الدعم وهي:

لابد أن يكون هناك عقد متجدد بشكل سنوي، بالإضافة إلى قانونية المستأجرين في العقار وتكون كل الأوراق شرعية وسليمة.

بالإضافة إلى مراعاة كل اشتراطات الصحة والأمان في العقار ذاته بحسب كل المواصفات الفنية والهندسية.

المستندات المطلوبة

مع وجود مجموعة من الأوراق الضرورية وقت التقديم وهي:

عليك تقديم صورة من الهوية الوطنية مع نسخة عن جواز السفر الشخصي.

بالإضافة إلى نسخة من عقد الإيجار وما يثبت عدم دفع الإيجار، ويكون ذلك من خلال الحصول على شهادة من صاحب العقار نفسه تثبت ذلك

كما يتم تقديم بيانات بنكية تكون حديث للمتقدمين، توضح من خلاله وضعهم المالي وكذلك الدخل الشهري.

من ملء نموذج طلبات التقديم على المنحة للإيجار ووضع كل المعلومات المطلوبة، من رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والاسم بالكامل وغيرها.

الفئات المشمولة في الدعم

وتتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على دعم المنحة من وزارة الإسكان كلا من:

الأشخاص من أسر المتوفين وأسر الأفراد السجناء في المملكة.

كذلك كل الأشخاص المصابين بأمراض تسبب العجز عن العمل والأشخاص من ذوي الدخل المحدود.

باقة دعم الإيجار

كذلك يمكنك الاستفادة من كل باقات دعم الإيجار التى تم الإعلان عنها من الوزارة وهي: