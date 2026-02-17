هل يمكن عمل بلاغ هروب قبل استخراج الإقامة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت للجميع أن هناك فرصة بتقديم بلاغ تغيب عن العمل في حق العاملين وذلك وفق بعض الشروط التي في حال عدم توافرها لن يُسمح باستخراجها، ومن خلال موقع لحظات نيوز يتم عرض خطوات تقديم بلاغ هروب قبل استخراج الإقامة عبر المقال التالي.

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا يمكن تقديم بلاغ هروب قبل أن يتم استخراج الإقامة منتهية الصلاحية أم لا، والجدير بالذكر أن الجواب يتبين من خلاله أنه من غير المسموح به أن يتم تقديم البلاغ دون رخصة إقامة أو عمل سارية للعامل.

شروط تقديم بلاغ هروب في عامل

يوجد بعض الشروط التي يتعين على صاحب العمل الالتزام بها حال الرغبة في تقديم بلاغ هروب في عامل، وهي ما نوضحها عبر النقاط التالية:

يجب أن يتم تسديد جميع الرسوم من خلال الوزارة.

تسديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة حال كانت إقامة العامل بحاجة إلى التجديد.

ألا يكون العامل قد رفع دعوى قضائية على صاحب العمل.

أن يكون التصريح الخاص بالعامل ساري الصلاحية.

استمرار العامل في العمل بوكالته الحالية التي يعمل بها.

أن يكون صاحب العمل من المسجلين في البريد السعودي.

ضرورة التأكد من صلاحيات الاشتراكات الخاصة بصاحب العمل بالإضافة إلى الشركات التابعة لها والحصول على التراخيص.

المستندات المطلوبة للبلاغ عن هارب

يوجد بعض الأوراق الرسمية التي يتعين على صاحب العمل تقديمها حال الرغبة في تقديم بلاغ هروب للعامل، وهي ما نعرضها فيما يلي:

صورة من الهوية الوطنية الخاصة به.

جواز السفر الخاص بالمقيم.

صورة شخصية للعامل المراد تقديم البلاغ عنه.

نسخة من الإقامة الخاصة بالعامل.

نموذج طلب إلكتروني والثبوتيات والمستندات الخاصة به.

نسخة من رخصة العمل وصورة مصدقة له.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعين على صاحب العمل القيام به في حال الرغبة في تقديم بلاغ هروب على العامل، وقد بينت من خلال ما أوضحته ما إذا يمكن تقديم البلاغ قبل أن يستخرج إقامته أو لا.