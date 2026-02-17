الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - يبحث الكثيرين عن تكلفة الإقامة الدائمة في المملكة ومدة الموافقة عليها ومميزاتها، والتي يرغب العديد من المقيمين للحصول عليها، والتمتع بمميزات الإقامة الدائمة بالمملكة، ولكن يجب توفر بعض الشروط للحصول عليها، وقد تم تحديد قيمة الرسوم التي يتم دفعها مقابل هذه الخدمة.

تكلفة الإقامة الدائمة في المملكة 2026

أفصحت الحكومة عن قيمة المبلغ اللازم دفعه للحصول على الإقامة الدائمة، والذي جاء على النحو التالي:

يتم دفع مائة ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى إتاحة فرصة التقسيط لتسهيل ذلك الأمر.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الإقامة داخل المملكة لمدة غير محدودة يجب دفع مبلغ أكبر والذي يتمثل في 800 ألف ريال سعودي.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية 1447

يجب على كافة المواطنين الراغبين في الحصول على الأوراق الخاصة بالإقامة الدائمة داخل المملكة إتباع عدد من المعايير، والتي تتمثل في النقاط التالية:

ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر.

كما أنه يشترط تجاوز الفرد عمر 21 عامًا، للحصول على إقامة دائمة داخل المملكة.

إجراء كافة الاختبارات والفحوصات الطبية.

الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة والتي توضح قيمة الرواتب التي يحصل عليها الفرد.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

إليكم بعض المميزات التي يمكن التمتع بها من خلال الحصول على إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، وهي تتمثل في الآتي:

يسمح لعائلة الفرد الحاصل على الإقامة الدائمة من الدخول إلى المملكة بأقل التكاليف.

يستطيع الشخص المقيم الخروج والدخول من وإلى المملكة دون الحاجة لأخذ تصاريح.

تتيح له عملية شراء المباني والعقارات التي يرغب بها.

أنواع الاقامات في السعودية

تتعدد الأغراض للإقامة داخل المملكة العربية السعودية، ومن أنواع الإقامات نعرضها لكم فيما يلي:

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك.

الحصول على عمل داخل المملكة والإقامة لذلك الأمر.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الإقامة للدراسة داخل المملكة.

كما أنه يوجد نوع من أنواع الإقامة وهو الإقامة بغرض السياحة.

وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا عن تكلفة الإقامة الدائمة في المملكة ومدة الموافقة عليها ومميزاتها وقد تطرقنا إلى الحديث عن شروط الحصول على الإقامة الدائمة بالمملكة، وابرز المميزات التي يتمتع بها المقيم الحاصل على الإقامة الدائمة.