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موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع أمام نظيره جيرونا، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024.


ومن المتوقع أن تشهد مواجهة برشلونة أمام جيرونا إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يبحثان عن اللعب في وهما يتنافسان على وصافة الليجا الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة أمام جيرونا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة التي يشهدها ملعب مونتيليفي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تُنقل مباراة برشلونة أمام جيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي والمواسم السابقة.
يذكر أن جيرونا نجح في تحقيق الفوز على برشلونة في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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