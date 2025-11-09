تاناك يعتزل عالم الراليات في نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - Japon : قرر الاستوني أوت تاناك، بطل العالم لعام 2019، الاعتزال مع نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات، وفقا لما أعلنه فريقه هيونداي الأحد.

وجاء قرار الاستوني بالاعتزال مباشرة بعد سباق الجولة قبل الأخيرة للموسم الذي أقيم في اليابان وجعله يحتل المركز الرابع ليصبح خارج السباق على اللقب العالمي.

وسيخوض البطل السابق سباقه الاخير في السعودية في نهاية الشهر الجاري.

وقال تاناك الذي فاز بـ 22 سباقا في مسيرته "بعد سنوات عديدة رائعة في قمة بطولة العالم للراليات، قررت أن نهاية الموسم هي الوقت المناسب للاعتزال".

وأضاف "إنها فرصة لإعادة ضبط النفس، وشحن الطاقات، وإعادة التركيز على المستقبل".

وأردف "لقد كانت هذه الرياضة جزءا كبيرا من حياتي، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لأخذ نفس، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، والتركيز على الحياة في المنزل في إستونيا".

ووجه تاناك شكرا خاصا لفريق هيونداي، وقال إنه "فخور بكل ما حققناه معا".

وكان تاناك على متن سيارة تويوتا برفقة مساعده ومواطنه مارتن يارفيويا، أبرز السائقين في بطولة 2019، حيث فاز بستة من أصل 13 سباقا وأنهى الموسم متقدما بفارق 36 نقطة عن البلجيكي تييري نوفيل.

وهيمن فريق تويوتا على الموسم الحالي ففاز في جميع السباقات باستثناء واحد في اليونان فاز به تاناك.