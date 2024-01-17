قال مصدر للجزيرة بأن قوة من الدعم السريع تقتحم مسجد وخلاوي الشيخ الصائم ديمة بأمبدة الحارة 15 وتعتدي على طلبة القرآن وسرقة جميع سيارات المسيد والمواطنين. الجزيرة – السودان

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