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الغاء جميع اللجان الصادرة من مجلس السيادة والمجلس العسكري السابق التي كان يراسها النائب السابق والمتمرد محمد حمدان دقلو

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Asma Osman 0 تبليغ

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قرار من مجلس السيادة الانتقالي بإلغاء جميع اللجان الصادرة من مجلس السيادة والمجلس العسكري السابق التي كان يراسها النائب السابق والمتمرد محمد حمدان دقلو بالإضافة الي إلغاء جميع اللجان والاليات التي شكلها المتمرد.

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البلد نيوز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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