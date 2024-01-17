الغاء جميع اللجان الصادرة من مجلس السيادة والمجلس العسكري السابق التي كان يراسها النائب السابق والمتمرد محمد حمدان دقلو

قرار من مجلس السيادة الانتقالي بإلغاء جميع اللجان الصادرة من مجلس السيادة والمجلس العسكري السابق التي كان يراسها النائب السابق والمتمرد محمد حمدان دقلو بالإضافة الي إلغاء جميع اللجان والاليات التي شكلها المتمرد. البلد نيوز

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