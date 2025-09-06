- 1/2
- 2/2
انعقد الاجتماع الربع سنوي لمراجعة سير العمل في مشروع SHARE، وأولويات الربع القادم من العام 2025، بحضور د. هشام عبدالله، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، ومدير الرعاية الصحية الأولية بمحلية أم درمان د. سارة الطاهر، ومدير النظام الصحي محلية أم درمان د. محمد الحسن، وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة، وممثل منظمة اليونيسيف، وممثل منظمة سابا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أداء المشروع خلال الربع الأول، حيث ناقش الحاضرون سير العمل في جميع بنود المشروع، والتحديات التي واجهت تشغيل 25 مركزاً صحياً في المناطق المستهدفة. كما تم تسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققت منذ بدء المشروع، مع التأكيد على أهمية الدور الفاعل للمجتمعات المحلية في دعم وتشغيل هذه المراكز الصحية.
وأكد الحضور على التزام جميع الأطراف بتذليل العقبات ومواصلة التعاون لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأسر في محلية أم درمان، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروع في المراحل المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على خطة عمل للربع القادم تتضمن تعزيز قدرات الكوادر الصحية عبر برامج تدريبية متقدمة، وتوسيع أنشطة التوعية المجتمعية، ومتابعة تحسين بيئة المراكز الصحية، إضافة إلى وضع آليات رقابة وتقييم دورية لضمان استدامة النتائج وتحقيق أهداف المشروع في المدى الطويل.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الخرطوم ومنظمة سابا تراجعان أداء مشروع SHARE وتحددان أولويات الربع القادم بمحلية أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.