ضبط (91) كيلو ذهب وعملات أجنبية في عملية نوعية بولاية نهر النيل

تمكن فريق ميداني مشترك من الإدارة العامة لتأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن بولاية نهر النيل من ضبط 91 كيلو و207 غرامات من الذهب، إلى جانب مبالغ مالية تشمل 4500 ريال سعودي، 1797 دولار، و5800 جنيه مصري، وأدوات صهر بمنزل المتهمين بحي المطار في عطبرة.
وقالت لدالشرطة أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة تلقاها الفريق الميداني، أكدت حيازة المتهمين (م.ع.ص)، (ع.ص.ا)، و(ا.ع.ا) للذهب دون أوراق رسمية. وبعد استخراج أمر تفتيش من النيابة المختصة، نفذ الفريق مداهمة نوعية أسفرت عن ضبط المتهمين والمعروضات، وتم فتح بلاغ تحت المادة (32) من قانون تنمية الثروة المعدنية والمادة (21) من أمر الطوارئ.
وأكد اللواء شرطة سرالختم موسى حمزة التزام إدارته بخطة صلبة لمكافحة تهريب الذهب والمعادن النفيسة، وضمان تقديم المتورطين للعدالة، في إطار حماية الثروة الوطنية.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
