شاهد بالفيديو.. أطربت جمهور الزعيم.. السلطانة هدى عربي تغني للمريخ وتتغزل في موسيقار خط وسطه (يا يمة شوفوا حالي مريخابي سر بالي)

تناقلت صفحات لمحبي نادي المريخ السوداني, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو نال إعجاب جمهور الفريق الملقب بزعيم الكرة السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حمل المقطع دندنة للفنانة الشهيرة هدى عربي, أطربت جمهور الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي. سلطانة الطرب, تغنت بأغنية لنادي المريخ, وتغزلت في موسيقار خط وسطه السابق أسامة ريحان “سكسك”, حيث رددت: (يا يمة شوفوا حالي مريخابي سر بالي). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أرفقت الصفحات مقطع فيديو لإبداعات الساحر “سكسك” مع دندنة الفنانة هدى عربي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

