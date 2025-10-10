موعد قرعة كأس العالم 2026.. تعرف إلى تفاصيل الحدث العالمي المرتقب

تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستقام قرعة كأس العالم 2026، الحدث الذي يسبق انطلاق البطولة العالمية التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل.

موعد قرعة كأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن القرعة ستجري الجمعة 5 ديسمبر 2025، في مركز كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية، بحضور جماهيري وإعلامي واسع، بينما يمكن متابعة الحدث مباشرة عبر قناة فيفا على يوتيوب.

ترتيب الفرق المستضيفة في القرعة

تم وضع المكسيك، الدولة المستضيفة للمباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي بتاريخ 11 يونيو 2026، في المجموعة A، أما كندا التي تستضيف المباراة الثانية بمدينة تورونتو فقد تم وضعها في المجموعة B، بينما سيخوض المنتخب الأمريكي مباراته الثالثة وتم تحديد موقعه في المجموعة D.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، يشارك 48 فريقاً في كأس العالم.

نظام مجموعات كأس العالم 2026

في البداية كان مخططاً وجود 16 مجموعة من ثلاث فرق فقط، لكن فيفا غير النظام لاحقاً ليصبح 12 مجموعة من أربعة فرق لكل مجموعة، بدلاً من ثماني مجموعات كما جرت العادة في النسخ السابقة.

ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم

شهدت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ارتفاعاً سريعاً مع بدء عملية البيع، حيث تم تعديل أسعار بعض المباريات بنسبة تصل إلى 5% خلال الأيام الأولى، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقررت فيفا استخدام نظام «التسعير المتغير» ليرتبط بحجم الطلب وتوفر التذاكر، مع تخصيص نحو مليون تذكرة للمرحلة الأولى من عملية البيع.

كما أطلقت فيفا منصة لإعادة بيع تذاكر المونديال مع رسوم على كل عملية بيع، إضافة إلى بيع رموز رقمية تمنح أصحابها الحق في شراء تذاكر محددة، وهو ما حقق عائدات كبيرة قبل انطلاق البطولة.

ماذا يحدث بعد القرعة

بعد اكتمال القرعة، ستزداد حدة المنافسة على التذاكر، خصوصاً مباريات الفرق الكبرى والمراحل النهائية من كأس العالم 2026، حيث ستكون معظم الفئات الأقل كلفة قد نفدت من خلال المرحلة الأولى لبيع التذاكر.

كما ستفتح فيفا مراحل لاحقة لبيع التذاكر تبدأ في 27 أكتوبر 2025 وما بعدها، وكذلك بعد مراسم القرعة لتلبية الطلب العالمي الكبير.

صحيفة الخليح