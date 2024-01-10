شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة محرر الملصقات فى أحدث إصدار تجريبى من iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على ميزة ستسمح للمستخدمين باختيار لهجة موضوعية لتطبيق المراسلة الشهير على نظام التشغيل iOS، وذلك وفقًا للتفاصيل التى تمت مشاركتها بواسطة أداة تعقب الميزات.

وغيرت الشركة مؤخرًا مظهر التطبيق على النسخة التجريبية من التطبيق على نظام التشغيل iOS، حيث أضافت لونًا أخضر إلى بعض أجزاء الواجهة، ويبدو أن الشركة ستسمح قريبًا للمستخدمين بالاختيار من بين خمسة لهجات لونية للتطبيق، في تحديث مستقبلي، وفقا لتقرير gadgets 360.

وفى الوقت نفسه، يقال إن الخدمة تختبر ميزة محرر الملصقات فى أحدث إصدار تجريبي.

وكجزء من الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام iOS، تضمنت المنصة المملوكة لـ Meta بعض التعليمات البرمجية التي توضح أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من اختيار لون مميز لموضوع بعض أجزاء واجهة المستخدم، وفقًا للتفاصيل التي اكتشفها متتبع الميزات WABetaInfo.

ويتضمن ذلك عدد الرسائل على الجانب الأيمن من قائمة الدردشة، والدوائر حول تحديثات الحالة، وألوان علامات التبويب المحددة في الأسفل، وبعض الأزرار الموجودة على الواجهة.

وفى أحدث إصدار ثابت من تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS، يتم عرض عناصر واجهة المستخدم هذه بلكنة باللون الأزرق، وتمت مشاركة لقطة شاشة تظهر خمسة لهجات ألوان بواسطة WABetaInfo، مما يوضح الاختيار بين لهجة WhatsApp الخضراء، والخيار الأزرق الحالي، واللون الأبيض الفاتح، والوردي، والأرجواني، وسيتم إبلاغ المستخدمين بأن تحديد أحد الخيارات الخمسة سيؤدي فقط إلى تحديث لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق.

وفى الوقت نفسه، يتم طرح إصدار أحدث WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS 24.1.10.72 للمختبرين عبر برنامج TestFlight، إلى جانب دعم ميزة جديدة، وفقًا لـ WABetaInfo.

ويمكن الآن لمختبري الإصدار التجريبي استخدام محرر الملصقات المضاف حديثًا والذي يمكن أن يلغي الحاجة إلى تطبيقات ملصقات الحفلات هذه تمامًا.

وفقا للتفاصيل التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo، فإن الضغط على الملصقات الموجودة سيوفر لمختبري النسخة التجريبية القدرة على تعديلها عبر زر تحرير الملصق ،وفي الوقت نفسه، هناك زر آخر بعنوان Create Your Own سيسمح للمستخدمين بإنشاء ملصقاتهم الخاصة على التطبيق، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إزالة الخلفيات من الصور الموجودة على هواتفهم أثناء إنشاء الملصقات.

بينما يتم طرح محرر الملصقات الجديد حاليًا لمختبري النسخة التجريبية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح منتقي الألوان متاحًا للمختبرين وهو قيد التطوير حاليًا، وفقًا لمتتبع الميزات.

ونظرًا لأن WhatsApp يحافظ عادةً على تكافؤ الميزات بين كلا النظامين الأساسيين، فمن المتوقع أيضًا أن تشق هذه الميزات طريقها إلى WhatsApp لنظام Android في المستقبل.