شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تعلن إنتاج رقائق المركبات المعزز بالبرمجيات والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنتل عن رقاقتها التي تركز على الذكاء الاصطناعي لقطاع السيارات، أو كما تصفها إنتل، "الجيل الأول من نظام المركبات المعزز بالبرمجيات والمعزز بالذكاء الاصطناعي على الرقاقة، وأعلنت إنتل أيضًا عن استحواذها على شركة لإدارة الطاقة وبذل جهد جديد لتوحيد طاقة البطاريات للسيارات الكهربائية.

ودخلت إنتل في سباق مع Nvidia وAMD لاحتكار السوق في المعالجات والأجهزة الأخرى اللازمة لتغذية طفرة الذكاء الاصطناعي، والآن تتحول إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحجة أن الذكاء الاصطناعي يكون أكثر أمانًا عند تشغيله على جهاز كمبيوتر شخصي بدلاً من تشغيله عبر الإنترنت، وفقا لتقرير theverge.

وتتنافس الشركات أيضًا في قطاع السيارات، مدفوعًا بالاعتقاد بأن السيارة هي منصة البرمجيات الرائعة القادمة، وقال جاك ويست نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنتل للسيارات، إن رقائق السيارات الجديدة من إنتل مصممة لتعزيز التجارب داخل السيارة، مثل الملاحة والمساعدين الصوتيين وأدوات التحكم في السيارة.

وقال ويست في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "إننا نحضر جهاز الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي إلى السيارة"، وأتبع ذلك ببعض التحقق من الواقع قائلاً: مع ذلك لا يمكننا وضع جهاز كمبيوتر في السيارة فحسب، نحن نعلم أن صانعي السيارات بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إعادة تصميم سياراتهم، كما ذكرت، حتى يتم تحديدها برمجيًا.

وتهدف الشركة إلى تقديم "عائلة" من الأنظمة على الرقاقة (SoCs) لهذه المركبات المستقبلية المعرفة بالبرمجيات (SDVs)، مع طرح أول نسخة منها في نهاية عام 2024.

ولم تذكر شركة إنتل اسم أي سيارة أخرى عملاء خارج Zeekr لكنهم قالوا إنها تجري محادثات نشطة مع عدد من مصنعي المعدات الأصلية ، وتواجه صناعة السيارات عددا من التحديات الفريدة في الوقت الذي تحاول فيه حشر أجهزة كمبيوتر أكثر تطورا في سياراتها تحسبا للتبني الجماعي للسيارات الكهربائية وتطور برامج أكثر تقدما.

ومن الشائع القول إن السيارات أصبحت مثل الهواتف الذكية التي تسير على عجلات، قادرة على تحديث برامجها من خلال التحديثات عبر الهواء وتعتمد بشكل متزايد على الموصلات الفائقة المعقدة لإكمال الوظائف الأساسية، ولكن هذا صحيح أيضا.

ووعدت الشركة بأن المركبات التي تحتوي على شرائح الذكاء الاصطناعي من إنتل ستتمتع بمساعدين صوتيين أفضل، وقدرات محسنة لعقد مؤتمرات الفيديو، وخيارات ألعاب الفيديو لركاب المقاعد الخلفية.

وقال ويست إنه بدلاً من التحسس بالقوائم المتعددة والقوائم الفرعية لتشغيل ميزات معينة، يمكنك فقط أن تطلب من سيارتك القيام بذلك.

ومن الإمكانيات الأخرى ميزات الأمان المحسنة، مثل أنظمة مراقبة السائق للقيادة بدون استخدام اليدين، وقال ويست إن السيارة المجهزة بنظام الذكاء الاصطناعي من إنتل يمكن أن "تعمل بشكل استباقي" على ميزات السلامة التي قام السائق بإيقاف تشغيلها بالفعل.

وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص للذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة السيارة وجعل التكنولوجيا أقل اقتحامًا، وجعلها أكثر تنبؤًا وتتناسب بشكل أكثر سلاسة مع تجربة القيادة أو الركاب".