شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبى الثالث من نظام التشغيل iOS 17.3 بعد سحب الإصدار التجريبى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل iOS 17.3 beta 3 للمطورين، حيث يتبع برنامج الإصدار الجديد الإصدار الفاشل iOS 17.3 beta 2 الذي تسبب في تعطل بعض أجهزة iPhone أثناء التثبيت، وبالنسبة لمستخدمي iPhone، يتضمن التحديث حماية الأجهزة المسروقة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم Apple باختبار الإصدارات التجريبية من هذه الإصدارات مع المطورين:

macOS Sonoma 14.3

tvOS 17.3

watchOS 10.3

ويمكن للمطورين المسجلين الاشتراك في الإصدارات التجريبية من خلال فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى قسم تحديث البرنامج، والنقر على خيار "تحديثات بيتا"، والتبديل بين iOS 17 أو iPadOS 17 Developer Beta، مطلوب معرف Apple المرتبط بحساب المطور لتنزيل الإصدار التجريبي وتثبيته.

ويقدم iOS 17.3 ميزة حماية الأجهزة المسروقة التي تحد من الوصول إلى معلوماتك الخاصة في حالة حصول شخص ما على كل من iPhone الخاص بك ورمز المرور الخاص بك، وعند التنشيط، يتطلب التحقق من هوية Face ID أو Touch ID للقيام بأشياء مثل الوصول إلى كلمات المرور في iCloud Keychain، وإيقاف تشغيل Lost Mode، وإجراء عمليات شراء عبر Safari باستخدام بيانات اعتماد الدفع المحفوظة، والمزيد.

وهناك أيضًا ميزات تتطلب التحقق وتتأخر الوصول إليها لمدة ساعة واحدة، مثل تغيير رمز مرور ‌Apple ID‌ ورمز مرور ‌iPhone‌ وإيقاف تشغيل Find My وإيقاف ‌Face ID‌، ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل في مقالتنا حول حماية الأجهزة المسروقة.

ويضيف التحديث أيضًا قوائم تشغيل Apple Music التعاونية، وهي ميزة تتيح لمشتركي Apple Music مشاركة قوائم التشغيل مع الآخرين لإنشاء قوائم الأغاني المشتركة، وتتميز قوائم التشغيل التعاونية بسهولة الاستخدام، ويمكن مشاركتها باستخدام رابط، وتدعم تفاعلات الرموز التعبيرية.

وفي الأسبوع الماضي، سحبت شركة آبل الإصدارين التجريبيين الثانيين من iOS 17.3 وiPadOS 17.3 بعد أن تسببت التحديثات في دخول الأجهزة في حلقة تمهيد دائمة، ولم تقم شركة Apple بإعادة إصدار النسخة التجريبية الثانية، ولكن من المفترض أن يتم حل المشكلة في النسخة التجريبية الثالثة.

ومن المتوقع أن تقوم شركة Apple بإصدار iOS 17.3 في وقت لاحق من شهر يناير.