شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك عن سماعة Vision Pro: لا يستطيع الانتظار لتجربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم طرح سماعة الرأس Vision Pro من Apple للبيع في 2 فبراير، وقد أعلن الرئيس التنفيذى Tim Cook عن ذلك على Twitter "X" مؤخرًا، ونظرًا لأن هذه هي أول سماعة رأس للواقع الافتراضي من صانع iPhone، فإن الناس متحمسون جدًا لرؤية ما تقدمه، في وقت سابق من العام الماضي، عندما تم تقديم Vision Pro، تصدرت شركة Apple عناوين الأخبار بعد دعوة عدد قليل من الصحفيين لمحاولة تجربتها، وكانت مراجعات وسائل الإعلام إيجابية إلى حد كبير، وقد ولّد ذلك المزيد من الإثارة بين عشاق التكنولوجيا، وفقاً لموقع indiatoday.

الآن بعد أن سيتم طرح Vision Pro للبيع قريبًا، سيحصل الناس على فرصة لتجربته بأنفسهم، وكان من ضمن المتحمسين Elon Musk، حيث كتب ماسك أثناء الرد على تغريدة كوك حول سماعة الرأس، أنه يريد تجربتها بنفسه.

وكتب كوك في تغريدة: "لقد وصل عصر الحوسبة المكانية، Apple Vision Pro متاح في الولايات المتحدة في 2 فبراير"، وأثناء الرد عليه، كتب ماسك: "إنني أتطلع إلى تجربتها".

وفي يونيو من العام الماضي، كشف كوك النقاب عن جهاز Vision Pro ووصفه بأنه "نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر"، وتم الكشف عنه خلال مؤتمر WWDC، وقد تزايد الترقب بين المتحمسين لتجربة الجهاز بشكل مباشر، ومع اقتراب موعد البيع، تستمر الإثارة في الارتفاع.

سعر Apple Vision Pro هو 3499 دولارًا، أثناء الإعلان عن تاريخ بيع سماعة الرأس، وفي الوقت نفسه، يأتي الطراز الأساسي من Vision Pro مزودًا بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت ويتضمن ملحقات مختلفة مثل Solo Knit Band وDual Loop Band وختم خفيف ووسادتين خفيفتين وغطاء Apple Vision Pro وقماش تلميع وبطارية ومنفذ USB، وكابل شحن C مع محول طاقة USB-C.

يأتي الجهاز مزودًا بشاشة 4K لكل عين، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) من خلال قرص مثبت على الجانب.

تعمل سماعة الرأس على إعداد ثنائي الشريحة يضم شريحة M2 الداخلية من Apple وشريحة R1 الجديدة المخصصة لمعالجة البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز تتبع العين والرأس واليد، مما يتيح للمستخدمين التنقل في الواجهة بدون وحدة تحكم.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سماعة الرأس على نظام التشغيل VisionOS، وهو نظام التشغيل الجديد من Apple، والذي يعد بالعمل بسلاسة مع معظم تطبيقات iPhone وiPad دون الحاجة إلى جهود تطوير إضافية من مطوري التطبيقات.