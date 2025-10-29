تكنولوجيا: بلومبيرغ: أبل تستعد لتزويد iPad mini وiPad Air وMacBook Air بشاشات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير جديد من بلومبيرغ أن أبل تعمل حاليًا على ترقية شاشات أجهزة iPad Air وiPad mini وMacBook Air، وذلك ضمن خطتها لتبني تقنية OLED في منتجاتها القادمة.

ووفقًا للتقرير، تختبر الشركة حاليًا نماذج جديدة من هذه الأجهزة مزودة بشاشات OLED، مع نية إطلاق iPad mini بهذه التقنية في عام 2026.

ومن المتوقع أن يقدم الإصدار الجديد جودة عرض محسّنة مقارنة بالنموذج الحالي، لكنه قد يأتي بسعر أعلى يصل إلى 100 دولار إضافية.

كما تطور أبل تصميمًا جديدًا لجهاز iPad mini يتضمن هيكلًا مقاومًا للماء ونظام مكبرات صوت مطور. أما iPad Air، فمن المتوقع أن يعتمد تقنية OLED في الإصدارات المستقبلية، بينما سيستمر الجيل القادم في استخدام شاشة LCD مؤقتًا.

وفيما يخص MacBook Air، تعمل أبل أيضًا على تطوير نسخة بشاشة OLED، لكن التقرير يشير إلى أن إطلاقها لن يتم قبل عام 2028.

