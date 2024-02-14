نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.