سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مكتب سموه بالأكاديمية في خورفكان.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور، مثمناً سموه المساهمات الفعالة من قبل أعضاء المجلس في التطوير والارتقاء بالمنشآت والمناهج الأكاديمية وتوفير كل ما يحتاجه الطلبة لإتمام البرامج الدراسية والتخرج، مؤكداً سموه فرحته الكبيرة بجانب الأهالي مع أول دفعة يتم تخريجها في الأكاديمية.

وأشار سموه إلى أن البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها في أكاديمية الشارقة للنقل البحري تتوفر بها كل المتطلبات الدولية ليكون الطالب مهيئاً للعمل في أعالي البحار، مشيداً سموه بالكادر التدريسي الذي يعمل على الارتقاء بمستوى الطلبة ومتطلبات الدراسة.

وأكد سموه حرص مجلس الأمناء منذ بدايته على أن تكون أكاديمية الشارقة للنقل البحري بين مصاف المؤسسات الأكاديمية البحرية الكبرى في العالم، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج الأكاديمية والوقوف على الاحتياجات الطلابية واعتماد الموازنات واللوائح وغيرها من المتطلبات التي تعزز من مستوى الطلاب والطالبات منتسبي الأكاديمية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية والارتقاء بالمستوى التعليمي والطلبة.

واعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للنقل البحري المقترحة للعام الحالي والهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى اعتماد المجلس لتخرج الدفعة الأولى للطلبة، والذين يبلغ عددهم 16 طالباً وطالبة، في برنامجي بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس الهندسة البحرية.

كما اعتمد المجلس اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في كافة المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية، ومنها لائحة منح درجة البكالوريوس، ولائحة أعضاء الهيئة الأكاديمية، ولائحة السلوك الخاصة بالطلبة ولائحة الموارد البشرية وغيرها.

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري على اهتمام سموه ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته التي تعزز من مسيرة تقدم الأكاديمية.

حضر الاجتماع كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بطي عبيد المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتور سيف خميس أحمد عبد الله النقبي، قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد بن ناصر العويس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور جنز اوفا شرويدر غيش، نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد، والدكتور سيامانتك بهاتا شاريا، نائب رئيس جامعة سولنت للشؤون الأكاديمية في المملكة المتحدة، وعائشة محمد بوخاطر الشامسي، مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان.