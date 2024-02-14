الذكاء الاصطناعي يقرب العلماء من فك شيفرة التواصل مع الطيور

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت جين لوتون، مدير التأثير في " Earth Species Project"، عن قيام العلماء بتجربة حوار بين عصفور وآلة، لفهم آلية التواصل مع الحيوانات، منوهةً بأن الهدف من هذه التجربة ومثيلاتها هو المحافظة على هذه الفصائل وحمايتها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "هل سيمكننا الذكاء الاصطناعي من التخاطب مع كافة المخلوقات؟"، والتي أدارتها الإعلامية جين ويذرسبون، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024، حيث تناولت الجلسة جهود العلماء في فك شيفرة التواصل مع الطبيعة واقترابهم من ذلك، من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظم محاكاة الآلة التي جربت حواراً مع بعض أنواع الطيور. وقالت جين لوتون: "مشروع Earth Species غير ربحي، ويعنى بالبيئة، ويضم علماء ومؤسسات بحثية، حيث يتم جمع البيانات حول الفصائل الحيوانية ونماذج من أصواتها، ودراسة هذه الترددات الصوتية، سواء في البحار أو الغابات؛ ما يقدم فهماً أعمق لهذه الكائنات، يصب في فهمنا لكوكبنا وصون تنوعه الحيوي".

(فهم الطبيعة)

وأوضحت لوتون أن "ثمة دراسات كشفت أن النباتات تحبط، تماماً كالإنسان، من خلال اختبار رحيق الأزهار، كما أن الشعب المرجانية في البحار تختار الأماكن التي تناسبها، وتسمع صوت الساحل المناسب ولا نعرف حتى الآن كيف يحدث ذلك، كما تصدر بعض أنواع السلاحف في الأمازون أكثر من 200 تردد صوتي مختلف وتسمع صوت صغارها في البيض قبل التفقيس، ونحن نحاول فهم هذه الطبيعة الغنية".

(دور التكنولوجيا)

واستطردت: "التنوع الحيوي يكتسي أهمية كبيرة في حياتنا، وفي ظل تدهور الموائل الطبيعية النباتية والحيوانية في العقود الأخيرة، أصبح لزاماً علينا الاستفادة القصوى من العلم لحماية الطبيعة". وأضافت: "بدأنا مشروعنا العلمي لجمع بيانات ضخمة من الأصوات الحيوانية، وتصنيف هذه النماذج عبر الذكاء الاصطناعي وفتح باب الاتصال مع الحيوانات، عبر شبكة من علماء الأحياء والثدييات والزواحف والطيور، وتوصلنا إلى خارطة جمعت أنماط الأصوات والسلوكيات لمختلف الحيوانات، نشرت في مجلة (ساينس)، وقد وضعنا كل هذه البيانات السلوكية في سياقات متشابهة، وعرضناها على نماذج تعلم الآلة لفهم الترابطات والصلات". وتابعت: "لاختبار فرضياتنا نجري العديد من التجارب والمقارنة، لتوسيع آفاق فهمنا لهذه المخلوقات، وقد أنجزنا عام 2023 أول دليل من نوعه في العالم لمعايير الأصوات والحركة والسلوكيات ونضع الآن أساسات البناء والمقارنات لخلق حوارات بين الطيور والآلة".

(أول حوار بين الآلة والطيور)

ونوهت لوتون بأن المرحلة المقبلة بعد جمع كل هذه البيانات الضخمة، هي إصدار أصوات جديدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقالت: "أجرينا قبل فترة وجيزة، وللمرة الأولى، تجارب على طيور، وبدلاً من حوار بين عصفورين، جربنا حواراً بين عصفور وآلة، لفهم آلية التواصل مع الحيوانات، لكن هناك مخاطر متعلقة حول عدم فهم الحوار بين الآلة وهذه الكائنات، ما قد يغير الأنساق الحياتية لهذه الكائنات، ورغم ذلك، سنواصل أبحاثنا من أجل المحافظة على هذه الفصائل".