رئيس الدولة يهنئ ناريندرا مودي بمناسبة يوم ميلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، دولة ناريندرا مودي وأسرته الكريمة بمناسبة يوم ميلاده.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى دولة ناريندرا مودي وأسرته الكريمة بمناسبة يوم ميلاده متمنياً له الصحة والسعادة ومواصلة العمل من أجل نهضة الهند وازدهار شعبها».

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
