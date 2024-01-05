انت الان تتابع خبر عودة أمجاد الشلب باتت قريبة.. العراق ينجح بزراعة الرز بالمرشات بعد فراق لعامين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن وزارة الزراعة أعلنت في مقطع فيديو عن الملخص الأسبوعي نشرته اليوم الجمعة، نجاح دائرة البحوث الزراعية بالتحول بمحصول الشلب من خلال المرشات الثابتة، وكانت محطة المشخاب هي العلامة الفارقة، والنقطة المضيئة بالنجاح في زراعة عدة أنواع من المحاصيل للشلب".وأضافت أن "الإنتاج مشجع بأكثر من طن للدونم الواحد بزراعة صنف الغري وهو صنف مستنبط في دائرة البحوث، وصنف "الياسمين"، مؤكدة ان هذين الصنفين كانت انتاجيتهما عالية، وحققا نجاحا كبيرا لذلك سيتم زراعتهما بكميات كبيرة العام المقبل.

وأوقفت وزارة الزراعة زراعة الرز والشلب في الموسم الزراعي 2022-2023، كما ان انتاج العراق من الرز العام الماضي 2022 بلغ 11 الف طن فقط، بانخفاض قدره اكثر من 97% عن عام 2021 الذي بلغ فيه الإنتاج اكثر من 422 الف طن

وفي العام الماضي تمت زراعة اكثر من 15 الف دونم فقط لينتج 11 الف طن، مايعني ان معدل الإنتاجية كان 73%، اما وفق الرقم الجديد الذي اعلنه وزير الزراعة سيكون الإنتاج بنسبة 100%، أي القدرة الإنتاجية للدونم الواحد ارتفعت 30%.