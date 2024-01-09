صحة غزة: 126 شهيدا جراء 12 مجزرة للاحتلال بالـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة راح ضحيتها 126 شهيدًا وأصيب فيها 241 شخصًا، موضحة أن هذا الرقم هو ما وصل للمستشفيات فقط.

وأضافت الوزارة -في إفادة صحفية- أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، نتيجة لكثافة القصف الإسرائيلي، موضحة أن الأرقام المعلن عنها ترفع حصيلة العدوان إلى 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكثفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم، قصفها العنيف للمربعات السكنية في محافظة خان يونس ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، تزامنا مع قصف جوي عنيف طال طرقات ومحاور رئيسية بالمحافظة.

وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة أعلن أن النظام الصحي في القطاع ينهار بوتيرة سريعة للغاية.

وأعرب المسؤول بالصحة العالمية عن أسفه الشديد لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 66 عاملا في القطاع الصحي بغزة.

ويأتي هذا عقب خروج معظم المستشفيات في المحافظات الشمالية ومدينة غزة عن الخدمة مع استمرار الغارات الإسرائيلية.