ترامب: بايدن جعل أمريكا مزبلة للعالم

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في نيو هامبشاير، واصفًا إياه بأنه جعل الولايات المتحدة "مزبلة للعالم".

مكب نفايات لبقية العالم

وقال ترامب إن أمريكا أصبحت "مكب نفايات لبقية العالم" تحت قيادة بايدن، وإن الديمقراطية الأمريكية في خطر بسبب "عدم كفاءته".

وأضاف ترامب أن أنصار الديمقراطيين سيتمكنون من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، مما سيفيد منافسته السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي وصفها بأنها "تستخدم أموال الديمقراطيين المتطرفين".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس "انتهى" بالفعل، ومن المرجح أن تفوز هيلي بالترشيح الجمهوري.