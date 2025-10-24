اخبار العالم

البحرين تدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت وزارة خارجية البحرين عن إدانة المملكة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان  فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" وعلى المستوطنات غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة.
وأكدت الوزارة ترحيب المملكة بالموقف المعلن من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضامن لعدم المساس بالضفة الغربية المحتلة في إطار جهوده لتعزيز السلام الشامل في المنطقة.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، ودعت إسرائيل إلى وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية.
كما أكدت أهمية تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كون هذا المسار أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. 

