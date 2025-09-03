أنس بوخش يوجّه رسالة صادقة بعد نجاته من حريق سيارته المروّع

نجا الإعلامي ورجل الأعمال الإماراتي أنس بوخش من حادث حريق مرعب اندلع في سيارته، كاشفًا أن العناية الإلهية أنقذته من موت محقق، وذلك عبر منشور مصوّر شاركه مع متابعيه على حسابه في منصة “إنستغرام”.

وأوضح بوخش، في تفاصيل ما جرى، أنه كان قد أنهى تصوير إحدى حلقات برنامجه “ABTalks”، وأثناء توديع الضيوف فوجئ بأصوات تخبره باحتراق سيارة، ليكتشف أنّها سيارته الخاصة. وقال إن لحظة وقوع الحادث كانت فاصلة، إذ إن خللًا تقنيًا أثناء التصوير تسبب في تأخير خروجه وفريق العمل، ما أنقذهم من التواجد داخل السيارة في لحظة اشتعالها.

وأضاف أنّ عمالًا متواجدين في المكان تدخلوا باستخدام عدة طفايات حريق للسيطرة على النيران، مؤكدًا أنّه لو وقع الحريق أثناء القيادة أو بالقرب من المنزل لكانت العواقب أشد خطورة. وختم بالقول: “الحمد لله نحن بخير وآمنين، وأشكر كل من تواصل معي للاطمئنان”.

ويُذكر أنّ أنس بوخش يعد من أبرز الإعلاميين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، ونجح في نقل برنامجه الحواري الشهير “ABTalks” من قناته على “يوتيوب” إلى منصة “نتفليكس” العالمية، حيث استضاف عبره شخصيات عربية وعالمية، ليكرّس مكانته كأحد صناع المحتوى المؤثرين في المجال الإعلامي والترفيهي.