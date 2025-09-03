الأمير ويليام وكيت ميدلتون يودعان الإجازة الصيفية ويستعدان لمشاركة ملكية جديدة في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - بعد أسابيع قضياها بعيداً عن المشاركات الملكية والظهور الإعلامي، يستعد الأمير ويليام وكيت ميدلتون لمواصلة نشاطهما بعد فترة إجازة نهاية العام الدراسي لأطفالهما والتي حرصا على الاستمتاع بها مع أطفالهما الثلاثة.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يعودان من جديد للمهام الملكية

بعد حوالي شهرين من آخر ظهور لهما، من المقرر أن يعود الأمير ويليام وكيت ميدلتون للظهور رسمياً من جديد، بحسب ما أعلنه قصر كنسينغتون، حيث من المقرر أن يزور أمير وأميرة ويلز حدائق متحف التاريخ الطبيعي المُجددة حديثًا في لندن يوم الخميس 4 سبتمبر، ليسجلا بهذه الزيارة أول ظهور رسمي لهما منذ سبعة أسابيع، مع عودة أطفالهما إلى الفصول الدراسية لبدء عام دراسي جديد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر في مدرسة لامبروك التي تقع بالقرب من منزلهم في وندسور.

وتُعد كيت ميدلتون هي راعية المتحف، وسيزوره الزوجان الملكيان لمشاهدة حدائقه المُجددة حديثًا، ولقاء الشباب المشاركين في برامج مصممة لربطهم بالطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية.

آخر ظهور رسمي للأمير ويليام وكيت ميدلتون

على الرغم من انضماموأطفالهما الثلاثة للعائلة المالكة لحضور قداس تقليدي في كنيسة كراثي كيرك آواخر الشهر الماضي، إلا أنه لم يكن بشكلٍ رسمي، بينما كان آخر ظهور علني رسمي لأمير وأميرة ويلز معاً عندما حضرا بطولة ويمبلدون في 13 يوليو، حيث اصطحبا الأمير جورج والأميرة شارلوت لمشاهدة نهائيات فردي الرجال.

وقاد الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عامًا، عائلته الصغيرة متجهًا إلى الكنيسة، بينما جلست كيت ميدلتون في المقعد الأمامي إلى جانبه بإطلالة أنيقة باللون الأحمر الداكن، نسّقتها مع قبعة كلاسيكية مزينة بفيونكة وأقراط متدلية، كما اعتمدت تسريحة شعر هادئة، ويبدو أنها لجأت لتغيير لون شعرها، حيث ظهرت بشعر أشقر فاتح اللون، أفتح بكثير من لون شعرها البني السابق.

وفي الخلف جلس الأطفال الثلاثة: الأمير جورج 12 عامًا، الأميرة شارلوت 10 أعوام، والأمير لويس7 أعوام.

وانضم الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عامًا، وزوجته الملكة كاميلا 77 عامًا إلى القداس، ووصلا في سيارة سوداء. لفت الملك الأنظار بارتدائه التنورة الاسكتلندية التقليدية، في لفتة تعكس ارتباطه بالتراث المحلي، بينما تألقت الملكة بفستان أخضر منقوش بالريش، زُيّن بقبعة أنيقة.

لم يقتصر الحضور على ولي العهد ووالده فقط، فقد وصلت الأميرة آن، شقيقة الملك، برفقة زوجها السير تيموثي لورانس، مرتدية سترة أنيقة ووشاحًا أبيض مع قبعة كلاسيكية. كما حضر الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، وزوجته الدوقة صوفي، حيث رافقا العائلة إلى القداس.

ولم تخلُ المناسبة من الطابع الرسمي. فقد اصطف الجنود بزيهم الرسمي ملوّحين بتحية عسكرية أثناء دخول وخروج أفراد العائلة المالكة.

