شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة على مدار يومين فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024 ؛ الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

هذا ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين ومسئولى منظمات دولية لفتح آفاق جديدة من التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيلتقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.

هذا وتركز فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض وفعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.