سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يجني أرباحه – توقعات اليوم – 16-02-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي من جديد وينهي على آمال تعافي السعر.

هذا الكسر يضعف من قبضة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى اللحظي، ويفتح الباب أمام عودة الضغوط البيعية للواجهة مرة أخرى، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى القصير.