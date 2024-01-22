«تقنية جدة» تطلق مسابقة البحث والابتكار التقني

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وأوضح رئيس المركز باسم آل جلي، «على من يرغب المشاركة بهذه المسابقة بمشروع ابتكاري أو فكرة ابتكارية أو بحث علمي أو تقني أو تطبيقي تسجيل اسمه وتخصصه ومشروعه أو فكرته، ليتم تحديد موعد لمناقشته من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة».
يذكر أن المجال مفتوح لتقديم الفكرة أو المشروع أو البحث خلال الفترة من 21 يناير الحالي إلى 30 مارس المقبل، وسيكون إعلان النتائج وأسماء الفائزين بنهاية أبريل، على أن ترسل المشاركات على إيميل المركز JDCT-restvtc.gov.sa.
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