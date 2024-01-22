شكرا لقرائتكم خبر «تقنية جدة» تطلق مسابقة البحث والابتكار التقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الكلية التقنية بجدة ممثلة في مركز البحث والابتكار التقني أمس الأول، مسابقة البحث والابتكار التقني للمدربين والإداريين والمتدربين من داخل وخارج الكلية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

وأوضح رئيس المركز باسم آل جلي، «على من يرغب المشاركة بهذه المسابقة بمشروع ابتكاري أو فكرة ابتكارية أو بحث علمي أو تقني أو تطبيقي تسجيل اسمه وتخصصه ومشروعه أو فكرته، ليتم تحديد موعد لمناقشته من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة».

يذكر أن المجال مفتوح لتقديم الفكرة أو المشروع أو البحث خلال الفترة من 21 يناير الحالي إلى 30 مارس المقبل، وسيكون إعلان النتائج وأسماء الفائزين بنهاية أبريل، على أن ترسل المشاركات على إيميل المركز JDCT-restvtc.gov.sa.