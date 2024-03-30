السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بجمهورية ملاوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء الجمعة، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ملاوي، بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ، وذلك بمركز أبوبكر الصديق الإسلامي بمدينة بلانتير، بحضور عدد من رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية، حيث بلغت كمية التمور 5 أطنان يستفيد منها أكثر من 20000 مسلم ومسلمة.

‏‌‎ويأتي تنفيذ هذين البرنامجين ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة في عدد من دول العالم خلال الشهر الفضيل، بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة.