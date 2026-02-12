شكرا لقرائتكم خبر بيئة عسير: تنظم ورشة منظومة ضبط مخالفات نظام الزراعة ونظام المياه بالدرع العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناولت الورشة الكثير من اللوائح والأنظمة والتدريب على مأموريات الضبط ورصد المخالفات لنظام الزراعة بنموذج الضبط الموحد، ونظام المياه بالمناطق الواقعة بالدرع العربي، كما تم أخذ الملاحظات السابقة، ومناقشة التحديات، وكرم مدير عام الادارة العامه للرقابة ومتابعة اداء الفروع المهندس هشام القريني مدراء عموم الفروع الأربع بالقطاع الجنوبي تقديراً لجهودهم وفرق عملهم الرقابية خلال العام 2025م.
واكد مدير عام فرع عسير المهندس محمد علي آل عطيف، أستضاف الورشة لأهميتها، كون الوزارة تسعى لتكثيف العمل الرقابي المحوكم، وتفعيل المتابعة المستمر وفق أهدافها وخططها.كما أشاد بالعمل الرقابي والتطوير وأهمية مثل هذه الورش والدورات التوعوية والتطويرية.
