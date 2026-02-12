شكرا لقرائتكم خبر برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد الحفل الختامي للمؤتمر البحثي الأول لطلاب جامعات منطقة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المؤتمر إلى دعم منظومة البحث العلمي الطلابي، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى طلبة الجامعات، من خلال إتاحة منصة علمية لعرض مشاريعهم وأبحاثهم، وتطوير مهاراتهم البحثية، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات التنمية الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والحضور عرضًا مرئيًا يتضمن عدد من الأبحاث العلمية والمشاريع الابتكارية المتميزة، كما شهد سموه توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين جامعة جدة وعدد من الجهات في مجالات البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في توسيع الشراكات وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجامعات والجهات ذات العلاقة.
وفي الختام كرم محافظ جدة الفرق الفائزة والمتميزة في مسارات المؤتمر المختلفة، والتي بلغ عددها 140 فريقًا يمثلهم 309 طلاباً وطالبة من 10 جامعات بمنطقة مكة المكرمة، والجامعات والكليات المشاركة تقديرًا لجهودها البحثية وإسهاماتها العلمية، وتحفيزًا لمواصلة التميز في مجالات البحث والابتكار.
