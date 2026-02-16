الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - افضل دكتور خلع اسنان في جدة

افضل دكتور خلع اسنان في جدة أحد التساؤلات التي كثرت في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر تخصص الأسنان من أكثر التخصصات الدقيقة في مجال الطب، حيث يوجد في مدينة جدة العديد من الأطباء المميزين في هذا المجال، لذلك سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز أفضل طبيب خلع أسنان في جدة.

تزخر مدينة جدة بوجود العديد من أطباء الأسنان المتميزين والمتخصصين في العديد من المشكلات منها خلع الأسنان، ومنهم أهمهم الآتي:

الطبيب التخصص العنوان ورقم التواصل الدكتور أسامة أحمد طبيب أسنان حصل الطبيب أسامة أحمد على شهادة الاختصاص في تقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين، ويعتبر من الأطباء ذوي الخبرة في علاج وخلع الأسنان في جدة مكتب 14، شارع صاري سوق الهندسة بوابة 3 الدور الثاني، جدة المملكة العربية السعودية 549050664 الدكتورة أبرار حداد طبيبة أسنان عامة شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من كلية ابن سينا، وخضعت لعدة دورات تدريبية في الحشوات التجميلية، وعلاج العصب، وخلع الأسنان، وتملك شهادات حضور لأهم المؤتمرات الدولية 2167 محمد سرور، 7451, حي الصفا، جدة 23451، المملكة العربية السعودية 920004575 الطبيبة غيداء يحيى طبيبة أسنان تملك خبرة واسعة في مجال علاج التهابات اللثة والأنسجة وخلع الأسنان وتركيبات الأسنان المختلفة مكتب 14، شارع صاري سوق الهندسة بوابة 3 الدور الثاني، جدة المملكة العربية السعودية 549050664 الدكتورة وجدان أبا الحارث طبيبة أسنان تملك خبرة كبيرة في مجال علاج العصب وخلع الأسنان، والتركيبات بأنواعها والحشوات وتنظيف الأسنان والتبييض 2167 محمد سرور، 7451, حي الصفا، جدة 23451، المملكة العربية السعودية 920004575 الدكتور حاتم الفرا طبيب أسنان عام يملك خبرة 22 عاماً في كافة المعالجات الوقائية والجراحية والتجميلية وخلع الأسنان، ويعمل حالياً في المجمع التخصصي لطب وزراعة الأسنان 2167 محمد سرور، 7451, حي الصفا، جدة 23451، المملكة العربية السعودية 920004575 الدكتورة نسمة لبني طبيبة أسنان خبرة 6 سنوات في خلع الأسنان وجذور الأسنان والترسبات الجيرية وتوريد اللثة وغيرها من المعالجات الخاصة بالأسنان، وتعمل في عيادات ثنايا لطب الأسنان بجانب مخابز مرحبا، عبد الرحمن بن أحمد السديري، شارع صاري، غرب طريق المدينة المنورة، جدة 23436، المملكة العربية السعودية 501310055

أشهر أطباء الأسنان في جدة

يوجد في جدة العديد من أطباء الأسنان المشهورين الذي منهم الآتي:

دكتورة ريهام فاروق برج : أخصائية علاج جذور الأسنان وأفضل دكتور تجميل اسنان في جدة، تمتلك خبرة طويلة في هذا التخصص الطبي تتجاوز العشرون عاماً، إذ حصلت على درجة بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة في عام 1995، ثم نالت درجة الماجستير في تخصص طب الأسنان.

دكتور يوسف عبد الهادي النويلاتي : استشاري علاج جذور الأسنان، حاز على درجة بكالوريوس في تخصص العلاج التحفظي من كلية طب الأسنان في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

دكتور عبد الله سعيد القثمي: استشاري علاج الأسنان التحفظي والتجميلي والذي يتمتع بخبرة طويلة في المجال والتي منها تركيبات الأسنان وعلاج أمراض اللثة وحشو الجذور والأعصاب وحشو الأسنان بالليزر.

