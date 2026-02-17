الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالموارد البشرية: مستفيدو الضمان الاجتماعي يحصلون على منحة بقيمة 500 ريال من الملك سلمان

الموارد البشرية: مستفيدو الضمان الاجتماعي يحصلون على منحة بقيمة 500 ريال من الملك سلمان

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور واحد من أهم البرامج التي تعمل المملكة العربية السعودية من خلالها العمل على تقديمها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كوسيلة من خلالها على العمل على تقديم الدعم لتلك الفئة، لذلك تعمل المملكة العربية السعودية على توفير العديد كافة الأخبار الخاصة به، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على كافة المعلومات عن أي منح إضافية حول الضمان الاجتماعي المطور.

حقيقة منحة الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن عملية صرف الضمان الاجتماعي المطور بنفس القيمة الخاصة به، دون وجود أي زيادة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة تجنب أي من الأخبار غير المؤكدة تجنبًا للبلبلة.

الفئات المستفيدة من زيادة الضمان الاجتماعي المطور

طبقًا لما تم الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن هناك زيادات لفئات معينة، وهي:

الأفراد الذين تم تحويلهم من نظام الضمان القديم إلى الضمان المطور.

الحصول على إعانة لشراء الحليب تقدر تبلغ قيمتها 46 ريال سعودي لكل فرد لديه طفل يتراوح عمره من 6 أشهر إلى سنتين.

كذلك الحصول على دعم يساوي 80 ريال سعودي كدعم للحقيبة المدرسية.

كذلك سوف يحصل المتقدمون على الدعم بقيمة 3 دفعات، وهم الذين قدموا طلب بالاعتراض، وقد تم الموافقة على طلبهم.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

تتم عملية الموافقة على طلب الضمان الاجتماعي المطور من خلال مجموعة الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم، وفي حالة السفر، لا يجب أن يكون سبق وترك المملكة قبل 90 يوم من التقديم.

ألا يزيد دخل المتقدم عن 1100 ريال سعودي.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول عقارية ذات قيمة كبيرة.

ألا يكون المتقدم من المقيمين داخل مراكز الإيواء الحكومية.

على الأشخاص الالتزام بكافة الشروط التي تتعلق بالحصول على الدعم، مثل الحصول على الدورات التدريبية للعاطلين.

تعتبر المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي واحدة من أهم البلدان التي تعمل على تقديم الدعم للمواطنين في المملكة، وذلك من خلال العمل على توفير العديد من برامج الدعم، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي المطور واحد من أهم تلك البرامج، لذلك تهتم المملكة بكافة أخباره.