تنبيه هام توجهه التأمينات حول موعد صرف معاشات للشهر القادم 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - يكثر البحث في الآونة الأخيرة عن موعد صرف معاشات الشهر القادم، حيث إنه على الرغم من أن راتب التقاعد في المملكة له موعد محدد يتم صرفه فيه كل شهر ميلادي، إلا أن الموعد قد يتغير في بعض الأشهر بسبب توافق اليوم المحدد مع عطلة رسمية، ونعرض عبر موقع لحظات نيوز موعد نزول راتب التقاعد.

موعد صرف معاشات الشهر القادم

على الرغم من أن هناك يوم محدد لنزول راتب التقاعد في السعودية، وهو يوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، إلى أن الموعد قد يتغير مثلما تغير في شهر نوفمبر الجاري، حيث جاء يوم الخامس والعشرون يوافق يوم السبت وهو عطلة رسمية، وذلك ما أدى إلى تأخير موعد نزوله إلى يوم الأحد بتاريخ 26 نوفمبر.

أما بالنسبة لشهر ديسمبر القادم، فإن راتب التقاعد سوف يتم صرفه في موعده دون أي تغيير، حيث إن الخامس والعشرون من ديسمبر يوافق يوم الإثنين، وهو يوم عمل طبيعي.

اتفرج أيضًا: عاجل.. المؤسسة العامة للتأمينات توضح تأخير صرف رواتب التقاعد لشهر نوفمبر وتفاصيل زيادة 20% لهذه الفئات

اتفرج أيضًا: حقيقة زيادة رواتب التقاعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحسم الجدل

زيادة رواتب التقاعد في السعودية

في إطار الحديث عن موعد صرف معاشات الشهر القادم، نجد أنه من المهم توجيه عناية المواطنين إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت عن زيادة في رواتب التقاعد بنسبة تصل حتى 15% وذلك بداية من العام الميلادي القادم 2026.

حيث جاءت الزيادة بناءً على مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، ويجب الإشارة إلى أن نسبة الزيادة تتفاوت بحسب الآتي:

في حالة راتب المتقاعد 5 آلاف ريال أو أقل فتصل نسبة الزيادة حتى 5%.

وفي حالة يتراوح الراتب بين 5، و10 آلاف ريال، فإن نسبة الزيادة تصل حتى 10%.

وللرواتب التي تتراوح بين 10، و15 آلاف ريال سعودي، فإن نسبة الزيادة تصل حتى 12%.

وفي حالة يتراوح الراتب بين 15، و20 آلاف ريال، فإن نسبة الزيادة تصل حتى 14%.

في حالة الراتب تجاوز 20 ألف ريال تكون الزيادة 15%.

اتفرج أيضًا: كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد ببساطة باستخدام رقم السجل المدني

اتفرج أيضًا: موعد زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين والعسكريين لشهر مايو

شروط صرف رواتب المتقاعدين

من الجدير بالذكر أن رواتب التقاعد يتم صرفها في إطار بعض الشروط الواجب انطباقها على المستفيد، وتتمثل الشروط في:

يجب أن يكون عمر المستفيد في حالة كان رجل هو 60 عام، أما للنساء فيكون العمر المشترط للحصول على راتب التقاعد هو 55 عام.

أن تكون مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية عشرة سنوات على الأقل.

في حالة المعاش المبكر يجب أن تكون المدة خمسة سنوات بدلًا من عشرة.

ختامًا نكون عرضنا كافة التفاصيل حول موعد نزول راتب التقاعد الشهر القادم، حيث إن الراتب سوف يصرف في موعده وهو الخامس والعشرون من الشهر الميلادي، ذلك على العكس من الشهر الجاري الذي تم الصرف فيه متأخرًا إلى السادس والعشرون.