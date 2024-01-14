أثار مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضحكات المتابعين الذين قاموا بمشاركته على حساباتهم الرسمية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب معجب بأغنيات “الطمبور” وهو يقتحم حفل “طمبور” ساهر بإحدى القرى بالولاية الشمالية.
ودخل الشاب في فاصل من الرقص الهستيري عبر الزحف بيديه بمساعدة صديقه الذي كان يمسكه من رجليه لمساعدته على الزحف.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أثار المقطع ضحكات الجمهور الذي أطلق تعليقات ساخرة, وكتب أحدهم (شوايقة لكن البلد ما رايقة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب يقتحم حفل “طمبور” بالشمالية ويرقص بشكل هستيري وهو يزحف على يديه بطريقة مضحكة وساخرون: (شوايقة لكن البلد ما رايقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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