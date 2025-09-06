نوارة تلتقي آلية تنمية المرأة بشرق السودان

- 1/2
أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اهتمام الدولة بالمرأة والعمل على تعزيز دورها وتمكينها لخدمة المجتمع والدولة.
واطلعت عضو السيادي لدى لقائها آلية تنمية المرأة بشرق السودان، برئاسة الأمين العام للآلية هدي محمد عمر، على الأفكار والرؤى والخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الآلية.
وأوضحت الأمين العام لآلية تنمية المرأة بشرق السودان أن اللقاء تناول البرامج والقضايا والهموم والمشاريع التي تهم المرأة في شرق السودان وعلي رأسها قضية التعليم والاهتمام بالجوانب الصحية، وخلق فرص لتوظيف المرأة.
من جانبها أكدت عبير صلاح، من مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة أن الاجتماع ناقش أيضا تمكين المرأة في شرق السودان للمساهمة في دفع مسيرة العمل النسوي في المجالات التنموية والخدمية والاقتصادية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
