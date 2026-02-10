شاهد بالفيديو.. خلال إحيائها حفل خاص.. الفنانة هدى عربي تنفجر بالضحك وتفشل في إكمال وصلتها الغنائية وتكشف الأسباب

- 1/2
نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي كانت قد قامت بنشره السلطانة, على حسابها عبر فيسبوك, قبل شهور طويلة واصل الجمهور ملاحقته بالتعليقات الجديدة.
وكانت المطربة الشهيرة قد ظهرت وهي تغني في حفل زواج خاص, قبل أن تتدخل في وصلة ضحك هستيري بسبب إحدى الفتيات الحاضرات في الحفل.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت هدى عربي, على الفيديو: (لمن افقد السيطرة على الضحك كالعادة كان في زولة عسل لذيذة خالص وطروبة وهجاجة بطريقة لذيذة ما قدرت اوقف ضحك.. التحية ليها عارفة روحا وبقول ليها “فستانك كان احمر قيافة”).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
