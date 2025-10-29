تكنولوجيا: شاومي تفتح باب HyperOS 3 لهواتف Redmi وRedmi Note لكن بقيود كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي رسميًا في إرسال تحديث HyperOS 3 إلى الدفعة الأولى من أجهزتها حول العالم. وكما أُعلن سابقًا، تُعد هواتف Xiaomi 15T وXiaomi 15T Pro أول الأجهزة التي تحصل على هذا التحديث عالميًا، وهو أمر متوقع نظرًا لإطلاقهما الحديث.

حتى الآن، لم تؤكد شاومي خططها لتوفير HyperOS 3 للهواتف الأقدم أو من الفئة المتوسطة قبل الشهر القادم على الأقل.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض هواتف سلسلة Poco وRedmi قد تضطر للانتظار حتى مارس 2026 قبل الحصول على التحديث. في الوقت نفسه، ظهرت معلومات تفيد بأن شاومي كانت تنوي تعطيل ميزة Hyper Island حتى في بعض الأجهزة مثل Redmi Note 14 Pro Plus.

لكن التحديث الأخير في شيفرة HyperOS 3 يشير إلى أن هذا القرار قد تغيّر. فقد كشف المسرب PaperKing13 أن الإصدار HyperOS 3.0.23 أزال الكود الذي كان يمنع تفعيل ميزة Hyper Island على هواتف شاومي الأرخص، مما يعني أن الميزة ستصل أيضًا إلى الأجهزة التي تعمل بمركز التحكم القديم من شاومي.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتوفر ميزة Hyper Island في جميع الهواتف المدرجة ضمن الجداول الثلاثة الخاصة بجدول الإطلاق التدريجي.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود في تنفيذ الميزة على الأجهزة ذات الذاكرة العشوائية المحدودة، إذ قامت شاومي بتعطيل بعض الحركات البصرية المتعلقة بها لتقليل استهلاك الموارد.

ومن المرجح أن تتضح الصورة بالكامل عند وصول HyperOS 3 إلى الهواتف الاقتصادية مثل Redmi 15 وRedmi 15C 5G خلال الأشهر القادمة.

