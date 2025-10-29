تكنولوجيا: أوبو تكشف الجدول العالمي لإطلاق ColorOS 16 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو رسميًا عن الجدول الزمني العالمي لإطلاق واجهتها الجديدة ColorOS 16، وذلك خلال فعالية إطلاق هاتفي Find X9 وFind X9 Pro في الأسواق العالمية أمس.

من المقرر أن يبدأ طرح التحديث في الصين أولًا في 30 أكتوبر، بينما سيحصل المستخدمون حول العالم على التحديث في وقت لاحق.

وستبدأ أوبو بإصدار ColorOS 16 عالميًا خلال شهر نوفمبر لهواتف Find N5 وFind N3 وFind N3 Flip وسلسلة Find X8 إلى جانب Reno 14 وReno 13، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي Pad 3 Pro.

أما الهواتف والأجهزة اللوحية الأقدم، فستتلقى التحديث القائم على اندرويد 16 خلال شهر ديسمبر والربع الأول من عام 2026.

يجلب ColorOS 16 تصميمًا محدثًا وتحسينات في الأداء والكفاءة، إلى جانب ميزات ذكاء اصطناعي جديدة تعزز تجربة الاستخدام على الأجهزة المدعومة.

المصدر