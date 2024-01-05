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زيدان: استشهاد قادة النصر كان إثر جريمة إرهابية غادرة مثلت خرقاً سافراً للسيادة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في محفل استذكار استشهاد قادة النصر، إن "الشهيدان الخالدان الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش".

وأضاف ان "استشهاد قادة النصر كان إثر جريمة إرهابية غادرة مثلت خرقاً سافراً للسيادة العراقية وانتهاكاً للمواثيق الدولية".


وأشار الى انه "نلتمس العذر لمن لا يعرف حقيقة الشهيدين، ومن يعرف الحقيقة ويحرّفها عمداً فلا قيمة لرأيه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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