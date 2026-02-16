سعر الذهب يكافح لاختراق مقاومة نفسية - توقعات اليوم – 16-02-2026

تراجع سعر سهم الامتياز (ALIMTIAZ) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بذلك لكسر مستوى الدعم المهم 49.00 دينار، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 49.00 دينار، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 44.40 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط