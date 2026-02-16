سعر الفضة يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 16-02-2026

مدد سعر سهم مسيعيد (MPHC) من مكاسبه الحذرة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.118 ريال، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 1.057 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط