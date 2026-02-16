سعر النفط الخام يفقد توازنه بعد كسر خط الاتجاه – توقعات اليوم – 16-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في تحرك يبدو أقرب لمحاولة ترتيب الصفوف واكتساب زخم جديد قد يساعده لاحقاً على اختراق المقاومة النفسية والمحورية عند 5,000$، ويستند السعر في ذلك إلى دعم ديناميكي مهم ناتج عن استقراره أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي على هيمنة الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير، خاصة مع استمرار التحركات بمحاذاة خط ميل داعم.

في المقابل تقترب مؤشرات القوة النسبية من مناطق تشبع شرائي حاد وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يلمّح إلى احتمالية تشكل دايفرجنس سلبي قد يفرض ضغوطاً على التحركات القادمة ويعرقل استكمال التعافي.