سعر الدولار مقابل الين يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 02:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي من جديد وينهي على آمال تعافي السعر.

 

هذا الكسر يضعف من قبضة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى اللحظي، ويفتح الباب أمام عودة الضغوط البيعية للواجهة مرة أخرى، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى القصير.

محررين الخليج 365

