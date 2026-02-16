- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-16 02:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي من جديد وينهي على آمال تعافي السعر.
هذا الكسر يضعف من قبضة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى اللحظي، ويفتح الباب أمام عودة الضغوط البيعية للواجهة مرة أخرى، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى القصير.