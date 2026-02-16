الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 16-02-2026

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 02:59AM UTC

2026-02-16 02:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي من جديد وينهي على آمال تعافي السعر.

 

هذا الكسر يضعف من قبضة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى اللحظي، ويفتح الباب أمام عودة الضغوط البيعية للواجهة مرة أخرى، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى القصير.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

