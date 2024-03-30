السعودية | نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل شكر وتقدير القيادة لرئيسي غرفتي التجارية بجدة ومكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز شكر وتقدير القيادة – أيدها الله – لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالله صالح كامل، نظير إسهاماتهما في دعم حملة جود الخليج 365 للإسكان.

وثمّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة للناغي وكامل، ما قدماه للحملة الرامية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع وتوفير المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة.